Gele ballen op het veld bij Clasico kosten Barça boete én waarschuwing

De Clasico eindigde na een weinig opbeurende partij op 0-0, maar werd in de 55e minuut kort onderbroken toen vanaf de tribunes gele opblaasballen op het veld werden gegooid. Het was een protest tegen het gevangennemen van een aantal Catalaanse leiders in de onafhankelijkheidsstrijd.

Het duel tussen de 2 Spaanse voetbalgrootmachten stond oorspronkelijk op 26 oktober op de agenda. Door de grote onrust destijds door massademonstraties in Barcelona werd de wedstrijd uitgesteld.

Naast de boete gaf de Spaanse voetbalbond (RFEF) ook een waarschuwing. En die boezemt de Catalaanse club vermoedelijk meer vrees in dan de 1.500 euro. Bij een volgende "overtreding van ernstige aard", zoals de bond het gooien van de voorwerpen verwoordt, loopt Barcelona de kans dat zijn stadion dicht moet.