Origi's favoriete goal? Niet de CL-finale: "Merseyside Derby, zonder twijfel"

Origi: "Goal tegen Everton geeft andere emotie dan die in CL-finale"

Dé goal van je leven: de meeste spelers schiet het wel snel te binnen. Of je moet al Lionel Messi of Cristiano Ronaldo heten, dan heb je keuze in overvloed. Maar ook bij Divock Origi is het niet anders. De spits heeft zijn onwaarschijnlijke Liverpool-doelpunten maar uit te kiezen. En dat is exact wat de Rode Duivel deed in een interview met The Guardian.

"Mijn favoriete goal? Dat is die tegen Everton in de 96e minuut", maakt Origi zijn keuze. "Het is de goal waarover nog het meeste wordt gepraat hier."

"Het toont de goede harten van de supporters. Die goal tegen Everton geeft me nog een andere emotie dan de goal in de Champions League-finale."

"Meer en meer realiseer ik me hoe dankbaar ik ben om te mogen spelen in dit team, in dit tijdperk", aldus Origi.