Provocerende Lamkel Ze ontketent gevecht: "Het is het zot in de kop"

Antwerp had de bekeroverwinning op zak, maar in de slotseconden van de cupmatch op Sclessin haalde Didier Lamkel Ze (23) nog eens zijn fratsenboek boven. De Kameroener forceerde een corner en daagde het Standard-publiek ostentatief uit met enkele handgebaren.

Lamkel Ze werd bekogeld met bekertjes, ging ook nog eens tegen de grond, smeerde Boljevic nog een tweede gele kaart aan en moest naar de spelerstunnel geëscorteerd worden. Daar kwam het nog tot een klein straatgevecht tussen delegaties van beide ploegen.

"Hij gaat ze uitdagen. Hoe is dat nu mogelijk?", beschreef radiocommentator Peter Vandenbempt het incident op het einde van de match. "Het is toch onvoorstelbaar. Je kunt dit niet geloven."

"Dit is een anticlimax met de immer voorspelbare hoofdrolspeler Lamkel Ze. Iedereen roept hem nog wat onvriendelijks toe, maar hij is zich van geen kwaad bewust. Hoe ongelofelijk dom kun je toch zijn dat je dat nu nog doet op het einde van een wedstrijd die je al lang gewonnen hebt? Het is het zot in de kop. Onvoorstelbaar."