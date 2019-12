Karel Fraeye: "Virton heeft wél nog ambitie in dit seizoen"

Zoals elke week buigt Karel Fraeye zich voor ons over de voorbije speeldag in 1B. Deze keer besteedt hij extra aandacht aan Virton, dat de reeks van Lommel afbrak. Voor Westerlo komt de winterstop 2 weken te laat, voor Beerschot hoeft die er niet te komen, aldus onze 1B-analist.

"Promovendus Virton onderging een metamorfose in tussenseizoen"

Virton uit de provincie Luxemburg werd voor aanvang van het seizoen eigenlijk door niemand aanzien als mogelijke degradatiekandidaat. Op zich verrassend, want het is in elk geval het eerste team dat vanuit het amateurvoetbal zorgeloos doorstroomde naar het professionele circuit. Hun promotie kwam er pas op de allerlaatste speeldag van de play-offs en de kern van concurrenten Deinze en Thes was eigenlijk intrinsiek misschien wel sterker. Maar de metamorfose in het tussenseizoen werd snel duidelijk en onder de Duitse trainer Dino Toppmöller liet het team van zich spreken. Het was in ieder geval een verstandige zet van clubeigenaar Becca, die niet alleen de trainer van moederclub Dudelange, maar er ook zowat de hele ploeg van installeerde. Zo beschikte Virton eigenlijk vrij snel over een team met de nodige automatismen, maar vooral ook over een team met individuele kwaliteiten dat zelfs tot op de slotspeeldag van de eerste periode in de running was om die periode ook te winnen. Het voetbal in de Proximus League ligt de Luxemburgers dan ook: fysiek spel, hoge intensiteit, veel duels.

Coach Dino Toppmöller verliet onverwacht Virton.

"Virton heeft wél nog ambitie dit seizoen"

Het is na het onverwachte vertrek van Toppmöller in elk geval leuk overnemen voor de nieuwe trainer Christian Bracchoni, want teams die van trainer wisselen tijdens een seizoen zitten normaal gezien in de problemen. Hij erft een mooi uitgebalanceerde kern en kan zonder druk het lopende seizoen afwerken. Vorige week verloren ze op verplaatsing bij Beerschot in het slot nog de winst, vrijdag was het omgekeerd. Op een kwartier tijd werd tegen Lommel een - eerlijk is eerlijk: toen al erg onterechte - 0-1-achterstand omgezet in een 3-1 winst, een wedstrijd die de Luxemburgers weer de nodige schwung en ambitie kan bezorgen. De gedrevenheid, de druk en het aantal doelkansen dat de thuisploeg ontwikkelde op het zware veld ontkrachtten in ieder geval de geruchten dat Virton dit seizoen geen ambitie meer heeft. Het is in elk geval niet meer louter de ploeg die het vroeger was: de club had altijd al een ijzersterke thuisrepatie op hun kleine veld, waar vooral heel veel strijd geleverd werd vanaf de eerste tot de laatste minuut. Geen enkele club keek uit naar de verste verplaatsing van het seizoen en bovendien voelden bezoekers zich er vaak benadeeld. Strijd wordt in Virton nog steeds geleverd, maar dat geldt intussen als basisvoorwaarde tot succes in de Proximus League. Neen, Virton heeft gewoon een pak leuke voetballers lopen en regelmatig springt er iemand anders in het oog. Nochtans trok de club nauwelijks spelers aan met een verleden uit hoger, al heeft het met Anthony Moris en Rafael Lecomte spelers met 1A-ervaring op de teller.

De 23-jarige Fransman Lapoussin had een voet in de 3 goals van Virton vrijdag.

"De jonge Lapoussin bekoorde me enorm"

De jonge Loïc Lapoussin bekoorde me vrijdagavond enorm: frisse dribbels, versnellingen en verticale acties. Hij behoudt vaak het overzicht, maar is eerder de man van de assist dan van de goal. Zijn polyvalentie is een troef: hij kan zowel op beide flanken als centraal uit de voeten, kan in de bal spelen, kan diepgang brengen. De Fransman is al 23, speelde met Red Star slechts 1 seizoen in de Ligue

2, maar lijkt zich nu echt door te gaan zetten. Lapoussin had vrijdag een voet in elk van de 3 goals. Om de kwaliteit van de kern van Virton toch even in de verf te zetten, zegt 1 blik op de bank van de Luxemburgers in hun laatste wedstrijd genoeg: Glenn Claes (25, ex-KV Mechelen), Guillaume Francois (ex-Charleroi en -Beerschot), Mehdi Lazaar (ex-STVV), Florian Vanzo (ex-Waasland-Beveren), Aurelien Joachim (ex-Lierse en Luxemburgs international). Lommel had dan in minuut 75 nog wel zicht op puntengewin, maar het was de inbreng van Joachim en Lazaar die de Limburgers finaal onderuithaalde. Het kon

de verhouding tussen beide teams niet beter weergeven: een ploeg die in die

fase van de wedstrijd nog extra frisheid en extra kwaliteit op het veld kon

brengen, tegenover een ploeg die al zo veel krachten had verspeeld en op dat moment lijdzaam moest ondergaan.

"Voor Westerlo komt de winterstop 2 weken te laat, voor Beerschot hoeft die niet te komen"

Het is ook de belangrijkste reden waarom het bij Westerlo minder loopt. Niet dat Westerlo in elkaar zakt, maar het mist nét een paar procentjes frisheid of kwaliteit om het laken naar zich toe te trekken. We haalden het al een paar keer eerder aan: de kern van Westerlo is te smal om een seizoen lang de top te spelen. Westerlo speelde grotendeels met dezelfde spelers in de basis en is lang gespaard gebleven van schorsingen en blessures. Voor de Kemphanen komt de winterstop eigenlijk 2 weken te laat. Coach Bob Peeters zelf zegt dat zijn club wel steeds voor de winst gaat, maar zichzelf nooit uitriep tot favoriet voor periodewinst. Een uitspraak die geheel terecht is en een les die de sportieve cel daar ongetwijfeld zal maken naar de toekomst toe, wil Westerlo ook effectief voluit meestrijden voor promotie. Voor Beerschot daarentegen hoeft die winterstop er ongetwijfeld niet te komen. Het zit vol energie, verkeert in de winning mood en dan haal je wedstrijden als Westerlo-Beerschot naar je toe. De wedstrijd zelf was een dubbeltje op zijn kant: beide ploegen hadden weinig, maar wel grote kansen om te scoren, enkel Saint-Louis vond de netten. Ik was eerder best kritisch over de prestaties van Beerschot, maar de ploeg lijkt in de 2e periode haar draai en vertrouwen gevonden te hebben en gelukkig maar: zo wordt de 2e periode ontzettend interessant om volgen!