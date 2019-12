"We zetten Vandevoordt een beetje in de zeik eigenlijk"

Wolf: "Er verandert niets, hij is heel goed"

Op zijn 17e vierde hij zijn debuut als doelman op het allerhoogste niveau in het voetbal. Het maakte hem de jongste doelman ooit in de Champions League, al is "vieren" een erg fout gekozen werkwoord. Na drie minuten ging Vandevoordt in de fout en daar kwam later nog een penaltyfout op Callejon bij. Trainer Hannes Wolf nam zijn doelman in bescherming na de match.

Dinsdagavond 3 december zal Maarten Vandevoordt niet snel vergeten. In de Beker van België debuteerde hij voor de eerste ploeg van Racing Genk tegen Antwerp. Een paar dagen later volgde zijn competitiedebuut tegen Cercle. Lof was algemeen zijn deel. Dinsdagavond 10 december zal Vandevoordt ook niet snel vergeten.

De bal had misschien al twee keer naar voor kunnen gaan met een lange bal, waardoor je niet zo een risico neemt. We roepen het eigenlijk een beetje over onszelf af door te willen uitverdedigen.

De trainer van Genk kon natuurlijk niet anders dan Maarten Vandevoordt in bescherming nemen. Anders zitten ze in Limburg voor ze het weten met een keepersprobleem. Gaëtan Coucke ging eerder al enkele keren in de fout.

En het klopt ook wel dat hij bij de 1-0 niet geholpen werd door zijn medespelers in een fase die wat deed denken aan de blunder van de veel meer ervaren Hendrik Van Crombrugge in KV Oostende - Anderlecht. Ook daar werd de bal niet wild weggetrapt, waarna de doelman uitdraaide en een jagende speler te laat zag opdoemen.

"We zetten Maarten een beetje in de zeik eigenlijk", gaf ook Casper De Norre toe. "De bal had misschien al twee keer naar voor kunnen gaan met een lange bal, waardoor je niet zo een risico neemt. We roepen het eigenlijk een beetje over onszelf af door

op die manier achteraan te willen uitverdedigen."

"Maarten krijgt dan de bal en zo komt alle druk op hem. Hij verwachtte dat misschien niet. Wij zetten hem in de shit."

En dus betaalt het jonge Genk veel leergeld in een loodzware groep in de Champions League. De eindbalans is 1 schamel puntje. "Het hele seizoen loopt niet goed. De CL was mooi om ervaring op te doen en te leren als jonge spelers, maar misschien waren we niet rijp genoeg om echt wat punten te pakken."