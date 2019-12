Broers zijn klaar voor 5.000 km roeien over oceaan: "We zullen weinig slapen"

"Willen zo dicht mogelijk in de buurt van wereldrecord komen"

"Tijdens de lange tocht zullen we elkaar aflossen. Overdag roeien we 4 uur samen. De rest van de dag lossen we elkaar om de 2 uur af. De persoon die niet roeit, kan dan slapen, eten en zich opfrissen. Hygiëne is belangrijk aan boord."

"Het is de bedoeling om een zo scherp mogelijke tijd neer te zetten. Het wereldrecord in een tweemansboot is 37 dagen. We zullen proberen om zo dicht mogelijk in de buurt te komen van dat record."

"We vertrekken in Gomera, op de Canarische Eilanden. De aankomst ligt 5.000 kilometer verderop op het eiland Antigua", zeggen de broers.

"Hebben nog wat verse voedingswaren ingekocht"

Wat wordt het grootste gevaar de komende weken? “Naast de natuurlijke elementen is het gevaarlijkste dat we verkeerde beslissingen maken op cruciale momenten. We zullen allebei heel vermoeid zijn door weinig slaap en veel fysieke beproevingen. Het is daarom belangrijk dat we mentaal heel sterk blijven", vertellen de broers.

Damien en Bernard Van Durme kregen vanmorgen alvast goed nieuws. "Tijdens de briefing hebben we vernomen dat de weersomstandigheden ideaal zijn om te vertrekken. We zullen in het begin worden meegeblazen met de stroming en de wind."

Maar naast de weersomstandigheden en de rust is ook de voeding de komende weken van groot belang. "We hebben nog wat verse voedingswaren ingekocht voor de eerste dagen. Want tijdens onze tocht leven we vooral op droog eten en voeding in blik. Daar kunnen we 70 dagen mee voort."

"We hebben ook een apparaat aan boord dat water zuivert. We hebben dus alles mee wat we nodig hebben."