VIDEO: Marc Herremans legt indrukwekkende sporttest af in Het Huis

Herremans: "Werd wakker in ander lichaam"

"Ik werd wakker in een ander lichaam. Een borst, 2 armen met daarboven een hoofd. Dat is het", vertelt Herremans, die enkele maanden eerder 6e was geworden in zijn allereerste Ironman van Hawaï.

"Hij wist meteen dat hij in een rolstoel zou zitten"

Zijn vaste trainingspartner Dirk Van Gossum was erbij in Lanzarote. "Ik fietste toen voor hem in de afdaling. Marc wist meteen hoe laat het was", herinnert hij zich. ""Vanaf nu zit ik een rolstoel", zei Marc snel."

In 2007 nemen Herremans en Van Gossum samen deel aan de Crocodile Trophy in Australië. Met zijn handbike legt Herremans 1.137 kilometer af onder een loden zon.

“We wisten van dag 1 dat we over de schreef aan het gaan waren, maar het heeft geen zin om dat tegen Marc te zeggen. "Stop ermee", dat hebben we nooit gezegd”, blikt Van Gossum terug op die helse tocht.