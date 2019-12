Matthews: "Ronde van Vlaanderen wil ik absoluut eens winnen"

Afgelopen seizoen begon dramatisch voor Matthews, die bij een zware val in Parijs-Nice een tand brak, een barst in zijn oogkas, een hersenschudding en snijwonden in zijn gezicht opliep.

In 2020 hoopt Matthews op meer geluk en wil hij knallen. "Het was leuk om 5 weken volledige rust te hebben na het seizoen. 2019 was een jaar met een paar hoogtepunten en veel laagtepunten", zegt Matthews op de ploegvoorstelling van Sunweb.

"De voorbije weken heb ik me wat geamuseerd op mijn motorfiets en gocart. Maar vanaf nu ligt de focus op 2020. Ik kijk uit naar een fantastisch jaar."

Matthews zal in het voorjaar samenrijden met nieuwkomer Tiesj Benoot. "Vorig seizoen was ik vaak geïsoleerd in de finale, met Benoot zullen we een extra pion hebben."

"Ik kijk ernaar uit om samen te werken met hem. We hebben elk een verschillende koersstijl en dat kunnen we samen uitspelen."