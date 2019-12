Witsel valt in zijn eigen huis en komt dit jaar niet meer in actie

Borussia Dortmund, de nummer drie in Duitsland achter Mönchengladbach en Leizpig, kwam vanmiddag met het nieuws naar buiten. Over de omstandigheden van de val is niets bekend. Witsel liep een letsel in zijn aangezicht op en moest onder het mes. De mond- en gezichtsoperatie in het Nord-ziekenhuis in Dortmund is succesvol verlopen.

De wonde heeft nu tijd nodig om te helen. De Rode Duivel mist al zeker de 4 resterende wedstrijden van Dortmund in december. En dat zijn er niet van de minste: nu dinsdag knokt Dortmund thuis tegen Slavia Praag voor een ticket voor de 1/8e finales in de Champions League. In de competitie moet hij passen voor de uitduels bij Mainz en Hoffenheim, maar vooral voor de topper tegen Leipzig thuis. De winterstop in Duitsland loopt tot 18 januari.

Witsel is een sterkhouder in het team van coach Lucien Favre. Die reageert teleurgesteld: "Dit is jammer voor hem en voor ons. Hij is een heel belangrijke speler. We hopen dat hij zo snel mogelijk weer gezond en fit wordt."