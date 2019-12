Anthony Joshua neemt wraak tegen Andy Ruiz

Op 1 juni wist Anthony Joshua niet wat er gebeurde. De topfavoriet verloor in New York met een technische knock-out nadat de scheidsrechter de kamp had stilgelegd.

Het overkwam hem geen tweede keer. Vanavond in Saudi-Arabië stapte "AJ" als winnaar uit de ring tegen Andy "Destroyer" Ruiz. Na 12 ronden waren de punten van de jury duidelijk: 118-110, 118-110 en 119-109.

Op die manier eiste Joshua zijn 4 gordels (WBA, IBF, WBO en IBO) weer op. De 30-jarige Engelsman heeft nu 23 profkampen gewonnen (21 met knock-out) tegenover 1 nederlaag.

Ruiz kreeg hij niet neer. Joshua won omdat hij de regie in handen had, beter bewoog en vooral omdat hij zijn slagen beter timede.