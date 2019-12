Dit zijn de tien starters voor het Belgische All Star Game

Basketballiefhebbers konden de voorbije weken kiezen voor hun 10 starters voor het All Star Game, dat aan zijn 3e editie door is. Twee ploegen nemen het tegen elkaar op: Team Belgium en Team World.

Vincent Kesteloot (Antwerp), Hans Vanwijn (Antwerp) en Jean-Marc Mwema (Oostende) kregen de meeste stemmen van alle spelers uit de Euromillions Basketball League. Bij Team World is Shevon Thompson van Oostende de populairste speler.

De coaches van de eersteklassers mogen nu de reservespelers kiezen voor het All Star Game, dat plaatsvindt in Vorst Nationaal. Team World zal worden gecoacht door Bergen-coach Vedran Bosnic. De coach van Team Belgium wordt Pascal Angilis van Charleroi. Zijn zoontje vecht momenteel tegen kanker. Een deel van de opbrengst is dan ook bestemd voor de Stichting tegen Kanker.