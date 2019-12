Zwitserland eert Roger Federer met muntstukken: primeur voor levende persoon

Vanaf januari zullen bijna 100.000 zilveren munten te waarde van 20 Zwitserse frank geslagen worden ter ere van Federer. In mei volgen gouden munten ter waarde van 50 Zwitserse frank. "Voor het eerst zal Swissmint, de nationale munt, een muntstuk wijden aan een levende persoon", laat de regering uit Bern weten.

"Federer is niet alleen de meest succesvolle individuele Zwitsere sporter, maar hij is ook de perfecte ambassadeur voor ons land. Hij is wellicht de grootste tennisser aller tijden."

De 38-jarige tennisvirtuoos heeft maar liefst 20 grandslamtitels op zijn palmares staan, een record. Vorige maand in eigen land op weg naar zijn 10e titel in Bazel speelde hij zijn 1.500e ATP-wedstrijd. 1.232 trok hij aan het langste eind, goed voor 82,12 procent. Ook al een record.