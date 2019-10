Slechts 3 Belgen hebben Roger Federer kunnen kloppen in 1.500 (!) matchen

In 1998 speelde de 16-jarige Roger Federer zijn allereerste wedstrijd op het hoogste niveau. 21 jaar en 102 titels later heeft de Zwitser 1.500 tenniswedstrijden op de teller staan. Slechts 3 keer moest hij zijn meerdere erkennen in een Belgische speler. Scrol hieronder door enkele mijlpalen in de topcarrière van Federer.

Zijn 1e profmatch: tribune is te klein

Op 7 juli 1998 maakt de 16-jarige Roger Federer zijn debuut in het ATP-circuit. Meteen na zijn juniorentitel op Wimbledon - waar hij ook het dubbeltoernooi won met Olivier Rochus - speelt de Zwitser het graveltoernooi van Gstaad in eigen land. De tribune van Court 1 is te klein voor de Zwitserse tennisfans die het toptalent en nummer 702 (!) van de wereld aan het werk willen zien. Federer neemt het op tegen de Argentijn Lucas Arnold Ker (ATP-88). Hij vecht voor wat hij waard is en gaat eervol tenonder tegen de ervaren gravelspeler. Na 1 uur en 20 minuten geeft het scorebord 6-4 en 6-4 aan.

Zijn 1e zeges: goed voor entree in top 400

Enkele weken later heeft Roger Federer wel beet op het hardcourttoernooi van Toulouse in Frankrijk. Op 30 september 1998 verslaat de qualifier in de eerste ronde thuisspeler Guillaume Raoux: 6-2 en 6-2. Federer maakt indruk met zijn solide opslag, zijn kwieke bewegingen en zijn aanvallend tennis. Pas in de kwartfinales moet de 17-jarige knul zich gewonnen geven in Toulouse. De latere toernooiwinnaar Jan Siemerink roept hem een halt toe. Federer sukkelde met zijn dij en kon zijn beste tennis niet meer produceren. Hij zag zijn eerste ATP-zeges wel beloond met een entree in de top 400 van de wereld.

Daarna mag Roger Federer voor het eerst aan de bak tegen een top 10-speler. In Bazel verliest hij in 2 sets van Andre Agassi (6-3 en 6-2). De Amerikaanse topper zou hem nog 2 keer verslaan, maar daarna neemt Federer de regie over met 8 zeges op een rij. De laatste was in de finale van de US Open in 2005.

Zijn 1e titel: samen met Martina Hingis

Begin 2001 mag Roger Federer voor het eerst een trofee de lucht inhijsen als profspeler. Samen met meervoudig grandslamwinnares Martina Hingis bezorgt hij Zwitserland de overwinning in de Hopman Cup, een toernooi voor gemengde landenteams. In de finale is het Zwitserse duo te sterk voor het Amerika van Monica Seles.

6 januari 2001: Roger Federer en Martina Hingis triomferen met de Hopman Cup.

Een maand later volgt Federers eerste triomf op een enkeltoernooi. Op het supersnelle tapijt van Milaan klopt hij onder meer Ivanisevic en nummer 7 van de wereld Kafelnikov. In een stevige finale verslaat de 19-jarige Zwitser de Fransman Boutter in 3 sets: 6-4, 6-7 en 6-4.

Zijn 1e grandslamtitel

In 2003 staat Roger Federer voor het eerst in de finale van een grandslamtoernooi. Op het heilige gras van Wimbledon is het meteen raak voor de Zwitserse meester. De Australiër Mark Philippoussis kan hem geen enkele set ontfutselen: 7-6, 6-2 en 7-6.

Met 20 grandslamzeges (8x Wimbledon, 6x Australian Open, 5x US Open 1x Roland Garros) mag Federer zichzelf ondertussen recordhouder noemen. Rafael Nadal zit hem op de hielen met 19 stuks en ook Novak Djokovic (16x) kan de Zwitser nog overklassen.

Grandslamtitels (m) totaal AO RG WIM US 1. Roger Federer (Zwi) 20 6 1 8 5 2. Rafael Nadal (Spa) 19 1 12 2 4 3. Novak Djokovic (Ser) 16 7 1 5 3 4. Pete Sampras (VS) 14 2 0 7 5 5. Roy Emerson (Aus) 12 6 2 2 2

Zijn 1e ontmoeting met Nadal: weggeblazen in Miami

In het voorjaar van 2004 maakt kersvers nummer 1 van de wereld Roger Federer een eerste keer kennis met zijn grote en toekomstige rivaal: Rafael Nadal. Op het toptoernooi van Key Biscayne in Miami (VS) kruisen ze mekaar in de 3e ronde. De 17-jarige Nadal blaast Federer meteen weg. Met zijn verraderlijke linker stormt Nadal naar een zege in 2 sets: 6-3 en 6-3. "Ik had veel over hem gehoord, een verrassing is dit dus niet", sprak Federer. Een week voordien had Federer nog in 40 graden Celsius had moeten tennissen in Indian Wells, maar de Zwitserse gentleman is geen man van excuses.

Het topduel Federer - Nadal is geboren. De twee wereldspelers hebben mekaar ondertussen al 40 keer ontmoet: 24 keer moet Federer zijn meerdere erkennen in de Spanjaard. Nadal heerst op gravel, maar ook op hardcourt of gras verschalkt hij Federer hier en daar. Zijn mooiste triomf tegen de Zwitser boekt Nadal in de Wimbledonfinale van 2008. Die eindigt op 9-7 in de 5e set.

Roger Federer tegen... zeges nederlagen Rafael Nadal (Spa) 16 (40%) 24 (60%) Novak Djokovic (Ser) 22 (46%) 26 (54%) Andy Murray (GBr) 14 (56%) 11 (44%)

Zijn 1.000e zege

In 2015 opent Roger Federer zijn seizoen met een nieuwe mijlpaal in zijn carrière. De overwinning van de finale down-under in Brisbane staat gelijk aan zijn 1.000e zege. Enkel Jimmy Connors en Ivan Lendl deden het hem voor.

Zijn 1.500e match: 2 snelle sets

Gisteravond speelde Roger Federer zijn 1.500e wedstrijd op het circuit. Voor eigen publiek in Bazel had hij geen medelijden met de Duitse kwalificatiespeler Gojowczyk. Federer trakteerde de fans op 12 aces en won in 2 korte sets.

Swiss Indoors Basel Roger Federer ( 3 , 1 ) Roger Federer set Peter Gojowczyk ( 112 , Kwal. ) Peter Gojowczyk 6 1 2 6 2 1

Roger Federer speelt deze week een thuismatch in de Zwitserse stad Bazel.

Het record op het ATP-circuit heeft Roger Federer nog niet in handen. Met 1.556 wedstrijden voert de voormalige tenniskampioen Jimmy Connors de ranking aan. De kans dat Federer Connors nog overtroeft, is groot. De Amerikaan speelde op zijn 40e nog een volledig seizoen. Federer is dit jaar 38 jaar geworden.

Meeste ATP-matchen M M+ M- % 1. Jimmy Connors (VS) 1.556 1.274 282 81,88 2. Roger Federer (Zwi) 1.500 1.232 268 82,12 3. Ivan Lendl (Tsj-VS) 1.310 1.068 242 81,53

Zijn zeldzame nederlagen (tegen 3 Belgen)

In 1.500 wedstrijden heeft Roger Federer ook heel wat Belgische spelers geklopt. Slechts 3 Belgen konden een keer winnen van de grootmeester. In de zomer van 1999 waren zowel Christophe Van Garsse als Xavier Malisse te sterk voor Federer in het Daviscupduel België - Zwitserland (3-2) in Brussel. Eerst won Van Garsse in 5 sets van de 17-jarige Federer (7-6, 3-6, 1-6, 7-5 en 6-1), daarna klopte ook Malisse hem (4-6, 6-3, 7-5 en 7-6). Van Garsse heeft nadien nooit meer tegen Federer getennist, Malisse wel. Federer nam maar liefst 10 keer revanche voor die ene nederlaag in Brussel.

Van Garsse en Malisse kloppen Federer in 1999