Mignolet: "Laten we hopen dat we thuis tegen Real wel die zege behalen"

Mignolet: "Er zat meer in dan een gelijkspel"

Bij de openingsgoal van Galatasaray maakte Simon Mignolet geen schijn van kans. Bij de late gelijkmaker slaakte ook de Club-doelman een zucht van opluchting.

"Als je zo laat in de wedstrijd scoort, is de euforie groot op het moment zelf. Maar anderzijds is er ook een dubbel gevoel, omdat er zeker meer had in gezeten," zegt Mignolet.

"In de 2e helft kwam Galatasaray niet meer in het spel voor en hadden wij de beste

kansen. Als we de gelijkmaker wat vroeger hadden gescoord, konden we op en over

Galatasaray gaan. Nu moeten we wachten tot de laatste minuut op een goal."

Mignolet geeft toe dat het voetbal niet echt van de bovenste plank was na de rust. “De tegenstander, de thuisfans en de scheidsrechter speelden daarin een belangrijke rol door bij elke lichte fout te fluiten. Daardoor lag het spel vaak stil."



"Galatasaray had het moeilijk met onze snelle spelers. Dat probeerden ze traag op te lossen met hun maturiteit. Galatasaray wilde niet meer voetballen in de 2e helft. Maar we hebben gevochten tot de laatste seconde en het punt gepakt dat we nodig hadden."