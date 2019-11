Hazard, De Bruyne en Vertonghen maken kans op UEFA-Team van het Jaar

Real-aanwinst Hazard, in de lente met Chelsea nog winnaar van de Europa League, krijgt voorin loodzware concurrentie van toppers als Messi, Ronaldo, Salah, Mbappé en Lewandowski.

City-Duivel De Bruyne lijkt als middenvelder meer kans te hebben het Team van het Jaar effectief te halen. Zijn concurrenten zijn onder meer Frenki de Jong, Di Maria en Ziyech.

Achterin is Jan Vertonghen enigszins verrassend ook genomineerd. Ook de Tottenham-man is, met onder meer Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt bij de genomineerden, geen favoriet om het elftal te halen.

Opvallend is dat Champions League-winnaar Liverpool met 10 spelers bijna een heel elftal aflevert. Spanje houdt met 7 spelers slechts nipt Nederland (6) af qua genomineerden. Tot slot komt weinig verrassend de helft van alle genomineerden uit de Premier League, die vorig voorjaar alle finalisten in de 2 Europese bekers leverde. Chelsea klopte Arsenal in de Europa League, Liverpool Tottenham in de Champions League.

Vorig jaar haalde Eden Hazard het Team van het Jaar van de UEFA. Twee jaar geleden was die eer voor zowel Hazard als De Bruyne weggelegd.