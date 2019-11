Federer en Zverev vestigen record: tennissen voor 42.000 toeschouwers

Volgens de organisatoren kwamen zaterdagavond 42.517 mensen afgezakt naar de Plaza de Toros, 's werelds grootste arena voor stierengevechten. De arena werd al vaker gebruikt voor boksmatchen, maar deze keer mocht Federer de Duitser Zverev een spreekwoordelijke uppercut uitdelen. Federer won met 3-6, 6-4 en 6-2.

De wedstrijd in Mexico-City maakt deel uit van een lucratieve Latijns-Amerikaanse tournee van Federer. Dinsdag was er een eerste partij in Chili, die van vrijdag in Colombia werd geannuleerd wegens het instellen van de avondklok in Bogota na de recente protesten tegen de regering. Zondag wordt de tournee afgesloten in Quito, de hoofdstad van Ecuador. De tournee zou Federer 10 miljoen dollar opleveren.

Het vorige record dateert van 8 juli 2010. Toen speelde Kim Clijsters voor 35.681 toeschouwers een exhibitiewedstrijd tegen de Amerikaanse Serena Williams in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.