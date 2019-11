Stoffel Vandoorne: "Moest Alonso bijna altijd laten passeren"

"Alonso kreeg altijd wat hij wou"

Stoffel Vandoorne racete in de Formule 1 voor McLaren in 2017 en 2018, niet meteen topseizoenen voor het team met een roemrijk verleden. Onze landgenoot vormde een duo met tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso.

"Ik heb nooit problemen met hem gehad, maar hij kreeg altijd wat hij wou", stelt Vandoorne in Sport/Voetbalmagazine. "Er waren altijd twee, drie goed geplaatste personen binnen het team die er zorg voor droegen dat alles verliep zoals Fernando het wou."

Onze landgenoot slaagde er nauwelijks in om sneller te racen dan Alonso. "Het team gaf hem alle steun en macht", legt Vandoorne uit. "Elke rijder zou geprofiteerd hebben van extra materiaal om beter te presteren dan zijn ploegmaat."

"Op papier ben ik nooit voor Alonso geëindigd, maar van alle teamgenoten ben ik wel het dichtst in zijn buurt gekomen, zelfs vlak achter hem. McLaren heeft me nooit gezegd dat ik niet voor hem mocht eindigen, maar in de wedstrijd vroegen ze me wel om hem te laten passeren. Dat deden ze bijna altijd."