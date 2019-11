Mathijssen brandt van ambitie met zijn U19: "Kans om Europees kampioen te worden"

"Er zijn slechts 7 vrije tickets voor het EK"

"Er zijn slechts 7 vrije plaatsen voor het EK. Je moet dus heel wat landen voorbij voor je daar geraakt en vandaar is het zo belangrijk om de landen in pot 1 te kunnen ontwijken."

Ze stoten nu door naar de eliteronde, waar nog eens 28 landen (7 groepen van 4 landen) in actie komen. De 7 groepswinnaars mogen samen met gastland Noord-Ierland deelnemen aan het EK in juli volgend jaar.

Met Verschaeren en Doku? "Dan hebben we een team dat EK kan winnen"

Wat maakt deze lichting dan beter dan de voorgaande selecties? Mathijssen: "In de breedte is ze sterker. Ik heb niet alleen 10 goeie jongens op het veld, ik heb ook een heel goeie bank."

"Ze zijn ook complementair. Ik heb snelheid, ik heb jongens die leiding kunnen geven, ik heb echte spelmakers. Het rendement is wel nog een beetje een probleem."

Aangezien het om de U19 gaat, zouden ook Yari Verschaeren (18) en Jérémy Doku (17) bij deze selectie mogen aantreden.

"Leeftijdsgericht mag dat. Mochten de clubs en de bondscoach daarmee akkoord gaan, dan hebben we een team dat kans maakt om Europees kampioen te worden. Of er overlegd wordt met bijvoorbeeld Roberto Martinez? We moeten er eerst met deze groep geraken en dan kunnen we praten."