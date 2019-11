Toernooizege in Houston laat Flipkens 25 plaatsen stijgen op WTA-lijst

Kirsten Flipkens klimt 25 plaatsen op de nieuwe WTA-ranking, daags na haar eindzege in het WTA 125k Series-toernooi van Houston. Onze landgenote staat 70e.

Tussen juli en oktober stond Flipkens buiten de top 100 van de WTA-ranking, waardoor ze naast de hoofdtabel van de Australian Open 2020 dreigde te grijpen. Dankzij een mooi seizoenseinde weet Flipkens dit toch te vermijden.

Aangezien er zo laat op het jaar geen toptoernooien meer plaatsvinden, zijn er geen veranderingen bovenaan in het klassement. De Australische Ashleigh Barty is al langer zeker 2019 als nummer 1 van de wereld te beëindigen, voor de Tsjechische Karolina Pliskova en de Japanse Naomi Osaka. Elise Mertens is 17e.