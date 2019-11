"T.Hazard krijg je nog moeilijk uit het elftal, op Boyata kun je rekenen"

"De schoonheid van de Belgische goals zie je niet alle dagen"

"België heeft een van zijn betere prestaties in deze kwalificatiecampagne geleverd", vindt Aimé Anthuenis. "De doelpunten waren prachtig en er moet een mirakel gebeuren om niet met 30 op 30 te eindigen."

"De Belgen scoorden al 34 keer en slikten nog maar 2 tegengoals. Dat is ongelofelijk. Je kunt wel zeggen dat het tegen landen als San Marino en Cyprus was. Dat zijn inderdaad geen toplanden, maar dat zie je in de andere poules ook. De Belgen winnen alles en dat moet je toch maar doen. Het is straf."

Rusland werd aangekondigd als een examen, maar het Russische varkentje werd gemakkelijk gewassen. "Ze waren wel enthousiast, maar de Russen hebben me niet bekoord", zegt Anthuenis.

"Al wil ik wel benadrukken: de schoonheid van de Belgische doelpunten zie je ook niet alle weken of maanden. Het waren allemaal beauty's. En dan val je terug op je vedetten."

"Eden Hazard, al zijn ze nu ook met z'n tweeën, want Thorgan is zijn plaats aan het verdienen. Je zult hem nog moeilijk uit het elftal krijgen. En Romelu Lukaku was vaak onzichtbaar, maar op het einde van de rit scoort hij weer en geeft hij ook een assist."