Geëmotioneerde Van der Poel: "Blij dat ik ben blijven vechten"

Mathieu van der Poel verloor deze week zijn grootvader Raymond Poulidor op 83-jarige leeftijd. De Franse wielerlegende lag al even in het ziekenhuis en overleed in de nacht van dinsdag op woensdag. Volgende week dinsdag wordt hij begraven nabij zijn woonplaats Saint-Léonard-de-Noblat in Frankrijk.

Toch besloot kleinzoon Van der Poel zijn veldritkalender niet aan te passen. In Tabor pakte hij zijn vierde overwinning op rij. "Het is een heel zware week geweest", zei de Nederlander. "Ik ben blij dat ik heb gewonnen, maar het is mentaal veel moeilijker dan verwacht."

"Ik moest lang zoeken naar het goede gevoel en had het zowel mentaal als fysiek moeilijk. Toch ben ik blij dat ik een uur ben blijven vechten. Ik wou heel graag winnen, zeker omdat Tabor heel speciaal is voor mij (hij werd er wereldkampioen in 2015 en Europees kampioen in 2017, red.)"

"Ik heb de overwinning niet cadeau gekregen. Het kostte veel moeite om vooraan te geraken en ze hebben me goed onder druk gezet. Toen ik vooraan aansloot, voelde ik al dat het op de laatste ronde moest gespeeld worden. Ja, dit is eentje om in te kaderen."