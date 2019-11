Lewandowski laat in de winterstop zijn lies onder handen nemen

Lewandowski had eerder al aangekondigd dat hij onder het mes zou moeten. "Het is een probleem met mijn lies, al heb ik momenteel geen last bij het lopen of schieten." Wat het dan wel is, daar bleef de Poolse aanvaller van Bayern München vaag over.

In de aanloop naar de interlands met Polen onthulde Lewandowski dan weer dat de operatie gepland staat voor tijdens de winterstop. "De precieze datum ken ik nog niet, maar het zal wellicht tijdens de break in december gebeuren." Hij zou na de ingreep een tweetal weken moeten rusten.