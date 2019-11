Wullaert wil meer spelen bij Man.City: "Mijn contract loopt af, dus ik panikeer niet"

België wil morgen winnen tegen het bescheiden Litouwen om zo het jaar af te sluiten met een 12 op 12. "Litouwen zal de bus wel parkeren", schat kapitein Tessa Wullaert in. "Het zal zijn zoals tegen Kroatië: kalm blijven, zorgen voor beweging, kansen creëren en dan afwerken en geen tegendoelpunt slikken."

Bij de Red Flames heeft Wullaert een iets andere rol gekregen. Ze trekt het spel meer naar zich toe en deelt assists uit in plaats van zelf te scoren. "Ik denk dat het ook komt door het dragen van die aanvoerdersband. Ik voel me ergens meer verantwoordelijk voor het team en ik concentreer me op de drie punten in plaats van op mijn eigen statistieken. Ik probeer ook meer op het middenveld te spelen en de ploeg op gang te trekken. En er moet ook iemand voor de assists zorgen. Zolang dat zeges oplevert, hoor je mij niet klagen. Al zullen die doelpunten nog wel komen."

Bij haar eigen ploeg draait het minder vlot voor Wullaert. Na een goed seizoen vorig jaar, zit de club nu wat in het slop. "We werden vorig jaar vicekampioen en wonnen twee bekers. Nu liggen we weeral uit de Champions League, hebben we verloren in de Conti Cup en gingen we in de competitie onderuit tegen Arsenal. We zijn echt niet goed bezig. We creëren weinig kansen, de coach is ook van systeem veranderd en is zelf aan het zoeken naar de beste ploeg, denk ik."

Wullaert valt er regelmatig uit de basiself. "Het is de beslissing van de trainer. Ik voel me wel de dupe van dat nieuwe systeem: ik heb nog geen enkele keer op mijn beste positie gespeeld. Ik denk dat je als buitenlander een groot nadeel hebt. Je moet opboksen tegen Engelse speelsters. Niet spelen, is altijd moeilijk, maar ik weet wat ik kan en als de coach mij niet meer gebruikt: mijn contract loopt eind dit seizoen af, dus ik ben sowieso niet aan het panikeren."