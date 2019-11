Skiër Armand Marchant is terug na zware blessure: "3 jaar gerevalideerd"

Volgende maand is het exact 3 jaar geleden dat Armand Marchant voor een huzarenstukje zorgde: hij was de eerste Belg ooit die punten pakte op een Wereldbekermanche alpijnse ski. Dat gebeurde in het Franse Val d’Isère. Marchant was nog niet eens 19 jaar, zijn bedje leek gespreid. Maar een maand later brak hij in het Zwitserse Adelboden zijn scheenbeen op meerdere plaatsen. Het begin van een lange donkere periode.

‘Ik heb bijna 3 jaar aan een stuk gerevalideerd. In die periode ben ik 7 keer geopereerd. Bij momenten vroeg ik me af of het allemaal de moeite loonde. Maar ik ben hard blijven trainen met dat ene doel voor ogen: terugkeren op topniveau", vertelt Marchant aan Sporza.

"Het geloof in mijn eigen kunnen is nooit weggeweest. Mijn prestatie in Val d’Isère (net voor de blessure) heeft me verteld dat er veel mogelijk is. Dat moment van gelukzaligheid heb ik bij mijn zware revalidatie altijd voor ogen gehouden. Daar putte ik kracht uit."