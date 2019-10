Opwarmen voor de Koppenbergcross: herbeleef deze 12 memorabele edities

"Het seizoen begint pas écht met de Koppenbergcross", luidt het credo in de veldritwereld. En vrijdag is het zover, want dan opent de cross op de flanken van de Koppenberg de DVV-trofee. We hebben voor u een blik met 12 archiefvideo's opengetrokken als opwarmertje. Zo weet u meteen wat u vrijdag weer mag verwachten.