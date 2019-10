Van Aert over Tokio 2020: "Wil graag deelnemen, maar ga niet bedelen voor selectie"

Wout Van Aert vertoefde vorige week op teamdagen met zijn ploeg Jumbo-Visma in het Nederlandse Veghel. Daar sprak hij over zijn olympische plannen van volgend jaar.

"Ik wil graag deelnemen aan de Olympische Spelen", zegt de Belgisch kampioen tijdrijden. Als ik me daar goed op kan voorbereiden, kan ik er een mooi resultaat halen. Voor mijn tijdritzege in de Dauphiné en voor het BK had wellicht niet echt iemand aan mij gedacht als tijdrijder. Nu ligt dat anders."

De Belgische federatie mag 2 tijdrijders meenemen naar Tokio. Remco Evenepoel voldeed (als Europees kampioen en vicewereldkampioen in de discipline, red.) al aan de selectiecriteria. Er blijft dus nog 1 plek over. En met o.a. Victor Campenaerts en Yves Lampaert heeft ons land nog wel meer goede tijdrijders. De federatie zat vorige week al samen met de trainer van Campenaerts.

"Dat wist ik niet", zegt Van Aert. "Het zou handig zijn als we snel iets meer info krijgen. Een tijdrit is echt iets wat je goed moet voorbereiden, zeker op de Spelen. Dat is toch wel het allerhoogste niveau en een kans die zich maar om de vier jaar voordoet. Ik ben wel tevreden dat ik nu nog kans maak."

"Maar uiteraard staat mijn herstel nu eerst voorop en daar ben ik momenteel hard mee bezig. Het is aan de federatie om haar sterkste tijdrijders nu te informeren, ik ga hen toch niet zelf bellen. Zo werkt het niet en ik ben ook niet van plan om te bedelen voor een selectie."

En dan is er ook nog de wegrit. België mag 5 renners afvaardigen voor de olympische wegrit in Tokio en 2 renners voor de tijdrit, maar die moeten wel uit de selectie van de wegrit komen. De wegrit valt enkele dagen voor de tijdrit, maar het parcours ligt Van Aert minder. "Ik zal wellicht van mindere waarde zijn dan een pure klimmer op zo'n parcours, maar ik ben ervan overtuigd dat ik mijn ploegmaten uitstekend kan helpen en ik ben bereid om mijn werk voor hen te doen, zeker en vast."