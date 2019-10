Tilt liefde van Fien crosser Iserbyt naar hoger niveau? "Hij is thuis nu enige kopman"

"Eli is nu de enige kopman in huis"

Op de vraag waar die ontbolstering plots vandaan komt, wordt de liefde altijd als eerste antwoord gegeven. Eli was lange tijd samen met Puck Moonen, maar heeft nu een nieuwe liefde: Fien.

Mario De Clercq: “Ik denk dat de thuissituatie nu helemaal anders is. Hij is nu alleen kopman thuis. Dat was in de vorige relatie niet zo. Voor een sportman is het nodig dat je in de week goed verzorgd wordt. "

Iserbyt: “Het zorgt ook dat je anders in het leven staat. Iets frisser. Misschien doet de liefde iets met de hormonen."

Vriendin Fien blijkt inderdaad van goudwaarde: “Van 's morgens tot 's avonds staat zijn eten klaar. Ik zorg ook dat hij gezond eet. Deze week was zijn verjaardag. Hij eet graag cheesecake. Ik heb voor een gezonder alternatief gezorgd."