Bizar: Wisselspeler houdt bal binnen, VAR grijpt in en bal gaat op de stip

Het VAR-moment van het weekend komt uit de Duitse tweede klasse. Daar was het schrikken voor spelers en supporters toen de scheidsrechter plots naar de stip wees. Er was immers niets gebeurd in de 16. Wat was er dan wel aan de hand? Een wisselspeler die aan het opwarmen was aan de achterlijn had de bal aangeraakt toen die nog net niet helemaal over de lijn was.