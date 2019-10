Nationale handbalmannen: "Kunnen winnen in Turkije, maar focus ligt op EK-kwalificatie"

Dit weekend beginnen de nationale handbalmannen aan een nieuwe campagne. Deze keer moeten ze aan de bak in de voorrondes van het WK in 2021. "Een voorbereiding op de kwalificaties voor het EK van 2022", stelt de bondscoach. "Dat blijft ons hoofddoel", vult technisch directeur Jelle Vonckx aan.

"Eerste plaats in Turkije zit erin"

De nationale handbalmannen zijn dit weekend in Turkije aan de slag. Daar spelen ze een driehoekstoernooi tegen Turkije en Estland. Enkel de winnaar stoot door naar de volgende voorronde van het wereldkampioenschap in 2021 in Egypte. "We willen ons plaatsen voor die volgende ronde, al weten we dat het moeilijk wordt", stelt bondscoach Arnaud Calbry. "Onze groep is verjongd omdat niet alle spelers zich hebben kunnen vrijmaken." Calbry doelt o.a. op Serge Spooren en Arber Qerimi. Zij spelen niet (meer) op profniveau en zijn allebei een nieuwe job begonnen naast het handbal. Daardoor moeten de sterkhouders het toernooi in Turkije laten schieten. "Om professionele redenen konden ze deze week niet meetrainen, maar in de toekomst zullen we ze zeker nog kunnen gebruiken", geeft technisch directeur Jelle Vonckx mee. Ook met de verjongde Red Wolves gelooft nationale doelman Jef Lettens in een goeie prestatie in Turkije. "De eerste plaats zit er zeker in", maakt de professional zich sterk. "We hebben die ploegen al geklopt, maar we treden wel met minder ervaring aan."

WK-kwalificatietoernooi vri 25/10 Turkije - Estland zat 26/10 Estland - BELGIE zon 27/10 Turkije - BELGIE

Doelman Jef Lettens: "Als prof is het makkelijk om je vrij te maken, als amateur niet"

"Focus ligt op EK-kwalificatie in januari"

De Red Wolves gaan een drukke periode tegemoet. In januari beginnen ze ook aan de voorrondes voor het Europees kampioenschap in 2022, te beginnen met een knock-outduel tegen Cyprus. "Daarom zien we dit weekend als een voorbereiding voor januari. Onze focus ligt op die EK-campagne", stelt bondscoach Arnaud Calbry, "maar ook in Turkije is alles mogelijk." "De jongeren kunnen nu de ervaren spelers op scherp zetten. In Turkije krijgen ze allemaal de kans om zich te tonen." Technisch directeur Jelle Vonckx: "EK-kwalificatie staat voorop voor ons, dat blijft een hoofddoel voor de Red Wolves. De prekwalificatie tegen Cyprus is prioritair voor ons. Die moeten we voorbij. En daarna willen we richting de top 24 van Europa." "Volgend jaar zijn Nederland en Letland erbij, wij net niet", pikt Jef Lettens in. "In januari proberen we het opnieuw. En dan maken we misschien iets los zoals in het volleybal en basketbal."

Technisch directeur Jelle Vonckx: "De EK-kwalificatie tegen Cyprus is prioritair"

"Af en toe spelen we goeie interlands, maar het ontbreekt ons aan continuïteit"

Jef Lettens zei het al, in het volleybal en het basketbal speelt België wel eindtoernooien. "Dat is ook onze ambitie", vertelt de doelman. "Af en toe spelen we goeie interlands, maar het ontbreekt ons nog aan continuïteit bij de Red Wolves." "De vorige generatie heeft het handbal weer op de kaart gezet in België. Nu is het zaak om zoveel mogelijk wedstrijden op het hoogste niveau te spelen. Alleen op die manier kan je progressie maken." Lettens is prof bij de Franse middenmoter Toulouse. "Ik zou de jongeren willen aansporen om ook in het buitenland te gaan spelen. Die ervaring is van goudwaarde voor de nationale ploeg." "Als we het voorbeeld van de Belgische basketbal- en volleybalploeg willen volgen, moet het allemaal professioneler in België", weet ook bondscoach Arnaud Calbry. "Op dit moment is het budget daarvoor nog te laag, maar dat probleem hadden we in de jaren 80 ook in Frankrijk." Technisch directeur Jelle Vonckx: "Meer en meer handbalspelers moeten op professioneel niveau gaan spelen. Daarom willen we de BENE-League naar een hoger niveau tillen, maar topsport kost geld. Resultaten zouden die zoektocht makkelijker maken. En extra middelen kunnen ook tot betere resultaten leiden." "We zijn alvast begonnen met extra structuur in de jeugd. Dat loont. "De nationale U20 neemt deel aan het EK. Uit die selectie willen we 4 à 5 jongeren naar de A-ploeg loodsen. Op zulke spelers kunnen we bouwen", besluit Vonckx.