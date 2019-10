"Als Genk nog iets wil betekenen, is goed resultaat tegen Liverpool nodig"

Wat kan Genk tegenover die kunde van Liverpool stellen? "We gaan veel drive moeten tonen en moeten boven onszelf uitstijgen. We moeten in onszelf geloven en geloven dat een goed resultaat mogelijk is."

De Condé: "Liverpool staat achteraan zeer stabiel, met een ijzersterke Van Dijk. In het middenveld hebben ze veel loopvermogen, maar vooraan misten ze zondag tegen Manchester United wel de creativiteit van (de geblesseerde) Mo Salah. De neutrale toeschouwers zullen liever hebben dat Salah meespeelt in Genk, maar vanuit ons sportieve oogpunt heb ik liever van niet (lacht)."

Liverpool is niet voor één gat te vangen. In alle facetten van het spel kan het troeven op tafel leggen waar een Belgisch team alleen maar van kan dromen.

"Ik voel dat deze wedstrijd heel speciaal is voor Genk, absoluut. Ik heb gisteren opvallend weinig geblesseerde spelers gezien (lacht). Het was een heel intense training, je voelde de focus. Bij de loting was dit dan ook al de wedstrijd waar we zeer hard naar uitkeken."

"Liverpool is gewoon de Europese top, het heeft niet voor niets de Champions League 2018-2019 gewonnen. Als je ziet dat ze nu 8 overwinningen hebben en 1 gelijkspel in de Engelse competitie, dan weet je wat je te doen staat."

"Felice Mazzu zet ook stappen"

"Club Brugge heeft niks te verliezen tegen PSG, wij ook niet tegen Liverpool. We gaan genieten, maar het is wel genieten met een ambitie. Iedereen staat te popelen om tegen de Champions League-winnaar een goed figuur te slaan", vervolgt De Condé.



"Als we nog iets willen betekenen in de groep is een goed resultaat nodig, zeker na onze nederlaag in Salzburg. Als we willen overwinteren, zal er in Napels of hier morgen thuis een stuntje moeten gebeuren. Maar daar moeten we nu niet te veel mee bezig zijn, we moeten gewoon bezig zijn met winnen."



"De spelers kunnen zich in de geschiedenisboeken van KRC Genk en het Belgische voetbal schrijven. Als ik nog speler zou zijn, zou ik die uitdaging met twee handen aannemen."



Staat Genk er al helemaal na een moeizame start? "Neen, maar we zien wel progressie. Het staat beter en we beginnen controle te krijgen over wedstrijden. Onze eerste helft op Standard afgelopen weekend deed me aan vorig seizoen denken."

"We zijn stappen aan het zetten, nu moeten we zowel defensief als offensief nog groeien in onze efficiëntie."

"Vorig seizoen is nu eenmaal een moeilijke erfenis, ook voor de coach. Ik heb trouwens de indruk dat Felice Mazzu ook stappen zet. Hij is zeer gemotiveerd en hij heeft al getoond, tegen Napoli bijvoorbeeld, dat hij deze groep naar een heel hoog niveau kan tillen."