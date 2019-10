Ngabu verdedigt Europese titel voor 25.000 man: "De ring is de ring"

"Ik voel me goed, de voorbereiding is perfect verlopen", vertelt Yves Ngabu vanuit Engeland enkele dagen voor de belangrijke kamp. "Ik train nu in Sheffield en je merkt dat de bokssport hier populairder is dan in België. Ik train samen met twee wereldkampioenen en nog andere sterke boksers. De sport wordt hier heel serieus genomen."

De tegenstander heet Lawrence Okolie, nummer 7 op de wereldranglijst. "Hij is groot en sterk. Als ik naar de top wil geraken moet ik boksers als Okolie kunnen kloppen. Hij heeft het potentieel om wereldtop te worden. Maar ik heb al mijn profkampen (20, red.) tot nu toe gewonnen dus ik geloof 100 procent in mezelf. Ik ben rustig voor de kamp en ik geloof dat ik sterker ben dan de tegenstander."

Nu bokst Ngabu dus nog voor zijn Europese titel (EBU) maar droomt hij niet van meer? "Ja. Vroeger geloofde ik niet dat ik dat niveau kon bereiken, nu wel. Ik heb al contact gehad met wereldpromotors en ik maak een grote kamp om voor de wereldtitel te boksen. Ik heb al contact gehad met iemand die het wil organiseren."

Zaterdag wordt er gebokst in de O2 Arena in Londen. "Het is uitverkocht, dat is wel speciaal. Ik boks nu voor 25.000 supporters, vroeger was dat voor 2.000 mensen. Ik heb ondertussen ook al wat Engelse steun. Maar mentaal blijft het voor mij hetzelfde. De ring is de ring." Ngabu won al 14 keer met knock-out, zaterdag opnieuw? "Ik kan hem met K.O. kloppen, maar ook op punten. Ik wil gewoon winnen. De manier waarop maakt niet uit."