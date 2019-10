Maes begint aan nieuw verhaal bij Lommel: "Bewijzen dat Peter Maes niet dood is"

"Ronny Van Geneugden heeft gisterenmiddag contact met me opgenomen", vertelde Peter Maes bij zijn voorstelling in Lommel. "We zijn daarna naar Londen vertrokken en hebben daar een goed gesprek gehad met de eigenaar, Udi. Het klikte. Ik was verbaasd over de doelen op langere termijn. Het project zinde me wel en het was snel duidelijk dat ik hier mijn steentje wou bijdragen."

"Ik ben van Lommel, ik heb hier een verleden als voetballer. Dat die club, dat dit dorp, mij nu omarmt na deze moeilijke periode, dat doet me wel iets. In deze gemeenschap ben ik nog altijd dezelfde Peter Maes. Het raakt me."

"Ik ben hier om resultaten te halen en om zo ook weer volk naar het stadion te lokken. Ik speelde hier voor 3.000 tot 4.000 man in derde en tweede klasse. Dat wil ik opnieuw creëren."