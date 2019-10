België is kandidaat-organisator van Wereldbeker hockey in 2022: "Yes!"

De Wereldbeker hockey vindt - zowel voor mannen, als voor vrouwen - om de 4 jaar plaats. De Belgische mannen wonnen het WK eind december in India. En deden daar de Europese titel in Antwerpen deze zomer bij.

België droomde van de organisatie van een Wereldbeker en krijgt daar nu de kans voor. De deadline voor de kandidaturen was in principe al verstreken, maar de FIH was niet helemaal overtuigd van de beschikbare kandidaten en liet zo alsnog België toe.

De FIH wil een WK in de zomer (1-17 juli) en een in de winter (13-29 januari). België stelde zich kandidaat voor de organisatie van het WK voor mannen in juli 2022. Voor die periode en voor de mannen is enkel ook Maleisië kandidaat-organisator. India wil het WK bij de mannen van 13 tot 29 januari 2023 wel organiseren.

Voor het vrouwen-WK zijn er 5 kandidaten: Duitsland, Spanje en Spanje/Nederland voor de periode in juli, Maleisië en Nieuw-Zeeland voor de wintereditie. Het is nu aan de FIH om de knoop door te hakken. Op 8 november staat die meeting gepland.

In principe zou bij de mannen India het meeste kans maken als gastland. Dat heeft alvast de meeste centen, maar India organiseerde het vorige WK én België charmeerde met een geslaagde organisatie van het EK voor mannen en vrouwen in Antwerpen.

"Yes", reageerde de Belgische bond: "Na het geweldige succes van het EK zijn we klaar om een stapje hoger te zetten en het grootste hockeyfeest te organiseren dat de wereld ooit gezien heeft."