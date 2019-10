"De bouw van een 400m-schaatspiste is echt een noodzaak"

België beschikt over geen enkele ijspiste waar snelschaatsers kunnen trainen, maar KBSF-voorzitter Corné Lepoeter koestert hoop. "De bouw van een 400m-ijspiste is meegenomen in een Vlaamse visienota. Ik hoop dat de nieuwe minister van Sport snel de beslissing neemt en dat er dan gestart kan worden met de bouw", zegt Lepoeter aan Sporza.

"Ik heb nog geen contact gehad met de bevoegde minister, maar ik hoop dat we elkaar snel eens kunnen spreken en bekijken hoe we onze sport een zo goed mogelijke faciliteit kunnen bieden."

"Het is echt een noodzaak dat die piste er komt, zeker na de olympische medaille van Bart Swings. We zijn het maatschappelijk verplicht naar onze jeugd toe dat zij hun idool kunnen nastreven. Zo lang we geen piste hebben, kan dat niet. Het zou mooi zijn om dit tegen 2024 te realiseren in Vlaanderen. Momenteel heeft Hasselt de beste papieren."