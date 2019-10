Andy Murray: "Coppejans moet vaker op hardcourt spelen"

Coppejans bood stevig weerwerk tegen Murray en boog pas het hoofd na 6-4 en 7-6. "Hij speelde goed", zei Andy Murray achteraf. "Hij beweegt goed, is snel, heeft een goede timing en goeie slagen. Hij speelt niet vaak op hardcourt, maar hij zou het beter meer doen."

"Ik weet niet waarom hij het niet vaker doet, want hij heeft er het spel voor. Hij heeft niet veel nodig om helemaal door te breken, maar het is moeilijk om de top te bereiken als je maar op één ondergrond speelt."

Over zijn eigen wedstrijd was Murray niet helemaal tevreden. "Mijn opslag kon beter en het killer instinct ontbrak. In mijn beste dagen had ik dat wel. Een cijfer op 10? Dan zou ik mezelf een 5 geven, maar ik ben vaak te kritisch voor mezelf", zegt Murray, die aan de weg terug timmert na zijn heupoperatie.

"Het positieve is dat ik geen pijn meer heb en van het tennis kan genieten. De matchen zelf geven veel stress, maar ik geniet nu veel meer dan voor de operatie, gewoon omdat ik pijnvrij ben."

Murray stoot door naar de tweede ronde, maar kan elk moment opgeroepen worden om zijn zwangere echtgenote bij te staan bij de bevalling. "Mijn vrouw is ervan overtuigd dat de baby er de eerste weken nog niet aankomt. Dus ik kan mijn best doen om het toernooi te winnen", lachte Murray.