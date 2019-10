VIDEO: Havik vliegt naar zege in Putte-Kapellen

VIDEO: De slotkilometer van de Nationale Sluitingsprijs

Vantomme als springplank voor Havik

Op de erelijst volgt Havik zijn landgenoot Taco van der Hoorn op. Zondag zette Havik ook al een sterke prestatie neer in de Memorial Rik Van Steenbergen waar hij als 3e eindigde. Eerder dit seizoen won Havik de Grote Prijs van de stad Zottegem. Ook daar bleef hij het sprintende peloton voor.

Piotr Havik gebruikte Vantomme als springplank om zijn raket af te vuren. De Nederlander, die met slechts één ploegmaat gestart was in het noorden van Antwerpen, hield zijn inspanning vol tot op de grens. Het peloton kwam net te laat om hem van de zege te houden.

De oranjehemden controleerden de wedstrijd en hielden in de laatste ronde Maxime Vantomme binnen schot. De ervaren Belg van Tarteletto-Isorex had een voorsprong van een halve minuut bij mekaar gebokst, maar net voor de laatste kilometer kwam er een einde aan zijn aanval.

De Nationale Sluitingsprijs betekende niet alleen de laatste wedstrijd van het Belgische wielerjaar, maar ook het laatste optreden van Roompot-Charles. Met Michael Van Staeyen aasde de Nederlandse formatie op een afscheid in schoonheid.

VIDEO: Van Staeyen maakt zich boos op speedbiker

Het is even schrikken in het peloton wanneer plots een speedpedelec op de renners afkomt. Michael Van Staeyen spelt de gemotoriseerde fietser de les.