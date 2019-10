"Als een Fransman de Tour niet wint, zal het niet aan ASO gelegen hebben"

Ik vind het een aantrekkelijke Tour. Ze hebben er een mooie puzzel van gemaakt, met klimwerk vanaf het begin en daar tussenin, als steentjes, een paar vlakke etappes. Want ik kom toch aan 7 à 8 sprinterskansen.



Het valt mij op dat alle massieven beklommen zullen worden. Vooral het slotakkoord wordt zwaar. Dit jaar was dat duidelijk té zwaar en zag je hen in de Alpen allemaal stukgaan. Dat is nu weer het geval. Wordt die klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles dan wel een cadeau of juist een afschrikkingsmodel, zodat ze er in de Alpen niets van willen maken?



De Fransen, zoals Pinot en Alaphilippe, krijgen alles wat ze graag lusten. Als een Fransman de Tour van 2020 niet wint, zal het niet aan organisator ASO gelegen hebben. Het is een Tour op hun maat, maar ook die van titelverdediger Bernal of misschien een Pogacar.

Ik voorspel sowieso een Tour met veel afwisseling, ook met kansen voor de baroudeurs. Een type-De Gendt kan hier zeker aan zijn trekken komen. Maar diegene die we het meest in the picture zullen zien rijden, wordt wellicht Alaphilippe.