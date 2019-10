"Wat Nina Derwael doet, is echt top. Het is geweldig!"

"Als Nina haar sprong nog een beetje kan verbeteren en als dat niet ten koste gaat van de brug, dan kan ze in een allroundfinale op topniveau ook echt een medaille pakken en niet nét naast het podium eindigen, zoals nu en vorig jaar. Al had ze op dit WK met een beetje geluk ook al brons kunnen veroveren."

"Nina is een echte topper. Ze kan focussen, weet waar ze naartoe wil en is niet alleen fysiek maar ook mentaal enorm sterk."

"Ik ben nu een 20-tal jaar actief in de topsport (eerder onder meer ook in het zwemmen, red) en heb al heel wat mooie en fantastische prestaties gezien, maar wat Nina Derwael brengt, dat is echt top. Geweldig!"

"Vlaamse gewoonte om snel content te zijn"

"Ook op teamniveau is het de bedoeling om op de sprong beter te scoren. We moeten in dat opzicht eerst de moeilijkheidsgraad opdrijven. Het is kort dag voor Tokio 2020, maar iedereen trekt diezelfde conclusie."



"Er komen in het team 3 jongeren bij die 5e eindigden op het WK bij de juniores. Dat biedt de garantie dat er talent is en dat we kunnen inzetten op de sprong. We moeten op dat onderdeel streven naar anderhalve of een dubbele schroef."



Wat mag het doel zijn van de Belgische meisjes, die in Stuttgart een ticket voor de Olympische Spelen versierd hebben?

Grossen: "We mikken in Tokio op de top 8. Die ambities is gewettigd als je de Belgische prestatie hier in Stuttgart gezien hebt. Op termijn mikken we zelfs op top 6, die ambitie is er zeker."

De turnfederatie legt de lat hoog. Terecht? "Het is een Vlaamse gewoonte om nogal snel content te zijn, maar we moeten nu zowel onze goeie als minder goeie punten analyseren. Zowel bij de jongens als de meisjes."

"Het wordt dan zaak om aan die zwakke punten te werken en daarop te focussen. Nu zeggen "We zijn op de goeie weg", dat gaan we niet doen. We zullen in Tokio wel zien of we op de goeie weg zijn."