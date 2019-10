Biles doet er nog 4e en 5e goud bij en is nu alleen recordhoudster op WK's

Biles schrijft geschiedenis met 15 punten op balk en vloer

Simone Biles deed wat iedereen verwachtte: de 22-jarige topturnster veroverde haar 4e en 5e gouden medaille op dit WK na prachtige finales op de balk en de grond.

Eerst was er de balk. Biles stak er - met haar 1,42 meter - met kop en schouders bovenuit en was nog het meest blij dat ze de kaap van de 15 punten rondde. Die 15.066 punten waren voor haar de kers op de taart. Ze hield de Chinese meisjes achter zich: titelhoudster Liu Tingting pakte zilver (14.433), Li Shija brons (14.300).

Biles evenaarde gisteren op de sprong al het record van 23 WK-medailles van de legendarische Wit-Rus Vitali Tsjerbo in de jaren 90. Maar nu deed ze dus eentje beter.

En op de vloer volgde wat later een tweede. Met unieke combinaties - elementen die zij alleen kan uitvoeren - was ze liefst een punt beter dan de tweede, haar teamgenote Sunisa Lee. Biles zette wel een stapje buiten na een acrobatische serie, maar dat deerde haar niet. Zo moeilijk en zo goed uitgevoerd was haar oefening. Het leverde haar 15.133 punten op, voor Lee (14.133) en de Russin Angelina Melnikova (14.066).

Biles hoort het niet graag, maar ze nestelt zich in het rijtje van onder meer Usain Bolt en Michael Phelps als 's werelds grootste topsportvedetten. Van haar 25 WK-medailles hebben er 19 een gouden kleur (bij Tsjerbo zijn er dat 12). Dat is ronduit fenomenaal. "Ze overstijgt alles", vertelt turncommentator Inge Van Meensel vanuit Stuttgart.

In Stuttgart pakte Biles 5 van de 6 gouden medailles bij de vrouwen: met het team, individueel allround, op de balk, grond en sprong. Alleen de brug is niet voor haar: die is voor onze Nina Derwael.