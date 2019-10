Zoon van Davy Oyen trekt jong België mee over de streep

De jonge Duivels openden de score in de 26e minuut via Luca Oyen. De aanvaller van Genk is de 16-jarige zoon van oud-verdediger Davy Oyen (ex-STVV, -Genk en -Anderlecht).

Vroeg in de tweede helft troffen ook Samuel Mbangula (Anderlecht) en Kazeem Olaigbe (ex-Anderlecht, nu Southampton) raak. Saitoski redde de eer voor Noord-Macedonië.

Op de eerste speeldag won België woensdag met 12-0 van Liechtenstein. Komende dinsdag nemen de Belgen het nog op tegen gastland Polen, dat later op de dag tegen Liechtenstein speelt.

De top 2 van de 13 kwalificatiegroepen en de 4 beste derdes stoten door naar de eliteronde, die in maart 2020 plaatsvindt. Het EK zelf is voor eind mei-begin juni in Estland. 16 teams staan er aan de start.