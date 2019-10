Belgian Cheetahs snellen naar 5e plaats in eerste WK-finale

Die zesde plaats was een prachtig resultaat, maar het werd nog beter. Jamaica (3e) en Canada (5e) werden na de finale beiden gediskwalificeerd, waardoor de Cheetahs plots op de 4e plaats stonden in de daguitslag. Maar even later werd de diskwalificatie van Jamaica tenietgedaan.

In hun eerste WK-finale konden de Belgian Cheetahs onbezorgd lopen, omdat ze dankzij de finaleplaats al zeker waren van het ticket voor de Olympische Spelen in 2020. Startloopster Hanne Claes, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus liepen sterk en hielden Oekraïne en Nederland achter zich.

Belgian Cheetahs lopen als 6e over finish, maar worden 5e

Laus: "Volgend jaar nog sterker"

"Ik denk dat we volgend jaar geen keuze hebben: we moeten een medaille winnen in Tokio", lachte Camille Laus nadat ze te horen had gekregen dat de Belgian Cheetahs 4e geëindigd waren na 2 diskwalificaties (even later werd de diskwalificatie van Jamaica tenietgedaan).

"Het is een beetje bizar dat we (aanvankelijk) 2 plaatsen opschoven door die diskwalificaties. Maar dat is nu eenmaal de aflossing. Het is heel moeilijk om de stokwissel goed uit te voeren. We weten dat er sterkere teams aan de start staan, maar dat hun wissels foutief kunnen verlopen. Daarom maken we altijd kans op een medaille."

"Maar we beseffen dat we wel nog ver verwijderd zijn van het podium. Volgend jaar zullen we nog sterker voor de dag komen."