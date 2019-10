Hazard: "Ik probeerde iets speciaals te doen voor mijn 1e doelpunt"

Hazard: "Als je speelt, wil je ook gewoon scoren"

Een blessure aan de start van de competitie zorgde voor een lastig begin voor Eden Hazard bij Real Madrid. Als nieuwe (en dure) nummer 7 kon hij niet meteen de hoge verwachtingen inlossen. Nu lijkt zijn trein wel vertrokken na zijn glansprestatie tegen Granada.

Na 8 competitiewedstrijden vond Hazard dan toch de weg naar doel. En hoe. De Rode Duivel legde de 2-0 in doel met een heerlijke stifter. In de 2e helft bediende hij Modric ook nog eens met een assist. Op Real Madrid TV gaf Hazard een korte reactie.

"Ik probeerde iets speciaals te doen voor mijn eerste goal", lachte Hazard na de wedstrijd met het feit dat het een tijdje duurde vooraleer hij scoorde bij zijn nieuwe club.

"Ik ben erg blij met het doelpunt, maar ook met de overwinning. Als je speelt, wil je ook gewoon scoren. Maar het belangrijkste blijft de overwinning. En we staan nu aan de leiding in La Liga, ons hoofddoel dit seizoen."

Ook Real-coach Zidane is opgelucht. "Dit is hoe we Hazard moeten zien spelen: goed voetbal en doelpunten scoren. Dat is ook wat hij zelf wilde. Hij was echt blij in de kleedkamer. We hopen dat dit het begin van veel doelpunten is."