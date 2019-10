"Een dag om te vergeten": Enzo Wouters verliest opa en breekt sleutelbeen

Enzo Wouters werd in 2017 profrenner bij Lotto-Soudal. Hij maakte toen de overstap van de belofteploeg. Maar na twee jaar krijgt hij geen nieuw contract. Wouters wou zijn verhaal bij Lotto-Soudal in schoonheid afsluiten, maar dat is niet gelukt. Na een val in de Ronde van Polen sukkelde hij al met en gebroken handwortelbeentje en na een nieuwe val gisteren in de Munsterland Giro brak hij zijn sleutelbeen.

Veel pech dus voor de 23-jarige Wouters die vannacht dan ook nog eens afscheid moest nemen van zijn grootvader. "Een dag om te vergeten", zette hij op Twitter. "Ik weet nog niet wat het volgend jaar zal worden. Wat ik wel weet is dat ik sterker zal terugkomen." Enzo Wouters zoekt nog naar een nieuwe ploeg.