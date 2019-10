Club-spelers in koor: "We moeten trots zijn, niet ontgoocheld"

Dennis: "Moet ik nu 2 tatoeages laten zetten?"

Het zou een quizvraag kunnen zijn: wie ontbreekt in het rijtje: Del Piero, Pato, Messi, Huntelaar, Aubameyang en Mandzukic? Het antwoord: Emmanuel Dennis. De Nigeriaan is de 7e speler die 2 keer weet te scoren in Santiago Bernabeu in de Champions League.

"Het klopt dat ik had beloofd dat ik een tatoeage zou zetten als ik zou scoren. Dan moet ik er nu dus 2 zetten", lacht Dennis. "Maar dat was eigenlijk maar een grapje, hoor. Ik was wat aan het bluffen voor de camera."

"Ik ben natuurlijk heel blij dat ik 2 keer kon scoren. We hadden graag ook nog gewonnen en we kwamen dicht bij een stunt. Maar uiteindelijk moeten we toch tevreden zijn met dat punt, dat is ook al een mooi resultaat. Dat kwam er niet alleen door mijn 2 goals, maar door het werk van de hele ploeg."