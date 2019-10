Oekraïense van 18 steelt harten op WK: "Heb hier geen woorden voor"

Jaroslava Mahoetsjich sprong dit jaar voor de eerste keer over 2 meter, maar was niet meer dan een outsider op het WK in Doha. Maar de 18-jarige verbaasde iedereen: haar coach en zichzelf incluis.

Ze evenaarde haar persoonlijk record bij haar derde poging op 2 meter, maar sprong daarna zowaar over 2,02 meter bij haar eerste poging. Zo was ze zeker van zilver en het was nog niet afgelopen, want bij haar derde poging op 2,04 meter verbeterde ze het wereldrecord bij de junioren uit 1989.

"Ik heb hier geen woorden voor", zei onze commentator Kris Meertens. "Wat is dat hier dat we zien? Onwaarschijnlijk!" Zo veroverde Mahoetsjich niet enkel zilver, maar ook de harten van de atletiekfans.