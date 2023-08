Alpecin-Deceuninck rolt de rode loper uit, Kaden Groves maakt het af voor Filippo Ganna

De 5e rit van de Vuelta in een notendop:

2 op 2 voor Groves, 6 boni's voor Evenepoel

De 5e rit van deze Vuelta leek op papier een welles-nietesspelletje te worden tussen de snelle mannen en de aanvallers.

Al was het al snel duidelijk dat het wel zou worden voor de sprinters en niet voor de vroege vlucht.

De Uruguayaan Eric Fagundez (Burgos - BH) koerste een hele dag eenzaam in de spits van de koers en was een vogel voor de kat.

Enkel Alpecin-Deceuninck nam het werk op zich in het peloton, maar dat bleek ruim voldoende.

Het team van Kaden Groves had nog voldoende in de tank gehouden en rolde ook in de finale nog de rode loper uit voor hun sprinter.

Ook Remco Evenepoel had duidelijk nog voldoende krachten over voor de tussensprint, waar hij alert de 6 bonificaties opraapte met een fors sprintje. Zo staat de Belg nog wat steviger in het rood.

Op een van de talrijke rotondes in de finale ging het echter mis in het peloton. Milan Menten lag bij een nieuwe grote valpartij tegen het asfalt, hij zag een nieuwe sprintkans in rook opgaan.

Een dag zonder drama in de Vuelta lijkt dus niet voor dit jaar te zijn, al slalomde Alpecin-Deceuninck behendig langs die hindernissen.

Kaden Groves werd perfect gepiloteerd en klopte de verrassende Filippo Ganna met een wiel voorsprong, Dries Van Gestel was een knappe 3e.