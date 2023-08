Remco Evenepoel dolt met Kaden Groves over tussensprint: "Please, zeg dat je er écht voor gesprint hebt"

Op iets meer dan 10 kilometer van het einde stak een alerte Remco Evenepoel als eerste zijn wiel over de streep bij een tussensprint. Het leverde hem 6 bijna gratis seconden op.



Kaden Groves volgde vlak in het wiel van Evenepoel. "Ik was het met mijn team eens om er niet voor te gaan, maar ik zag ook een kans om op een gemakkelijke manier punten te sprokkelen. Een 2e plaats is prima voor het klassement."

Maar was hij niet liever 1e geworden? Was hij er vol voor gegaan? Die vragen brandden op Evenepoels lippen vlak na de finish.

"Ik dacht dat je ervoor wou gaan?", vroeg Evenepoel aan dagwinnaar Groves.

"Nee, ik volgde je gewoon", antwoordde die. "Ik wou fris blijven voor de eindsprint."

"Dus je hebt niet écht gesprint?"

"Als het een sprint aan de finish was, had ik je zeker geklopt", verzekerde Groves.

Waarna Evenepoel al lachend smeekt: "Zeg toch dat je er écht voor gesprint hebt tegen mij. Please!"