Giro inspireert Remco Evenepoel (deels) in spel der bonificaties: "Al dacht ik dat het om 3 seconden ging"

"Neen, ik zat daar gewoon", deed hij zijn verhaal. "De finale was technisch en snel en aan de kust zijn de wegen glad. We zaten vooraan door al die rotondes en daar was dan de sprint."

Het was een vlekkeloze dag voor Remco Evenepoel , die netjes kon zigzaggen tussen de valpartijen in het peloton.

"Ik heb me even verontschuldigd bij Kaden Groves"

Hij snoepte de man met de puntentrui wel groene puntjes af. "Ik heb me even verontschuldigd bij Kaden. Ik wil niet in de weg rijden voor zijn punten, maar hij zei dat het geen probleem was."

"En hij zei dat het makkelijk was om mijn wiel te volgen. Dat was een beetje ontmoedigend", grinnikte Evenepoel, die nu 11" voorsprong heeft op Enric Mas.

"Dat ik al 16 bonificatieseconden heb gepakt? De Giro eindigde met een verschil van 14 seconden tussen Primoz Roglic en Geraint Thomas."

"Het is niet dat ik er op gok, maar het kostte niet te veel krachten. Het is mooi, maar het is niet het belangrijkste. Wel dat we zijn rechtgebleven."