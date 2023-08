Belgische hoofdrolspelers in de sprint: "Magnifiek", "Hectisch" en "Shit"

"2 op 2, dat pakt heel veel druk weg. Gisteren was het plezant aan tafel. Waarom zouden we nu niet voor een 3e gaan?”

"Ik zag het bordje van de 300 meter en heb dan aangezet. We hadden een goeie tactiek afgesproken en die is perfect uitgevoerd."

"Het is magnifiek dat we het afmaken. Iedereen kent zijn rol en we gebruiken iedereen zijn sterkte. Het is ook een droom om achter Edward Planckaert te zitten en Kaden maakt het dan af."

In de lead-out deed Robbe Ghys weer zijn duit in het zakje. "Zo is het plezant werken", lachte de laatste man. "We hebben de hele dag onze verantwoordelijkheid genomen."

Dries Van Gestel: "Ik doe mijn best"

"Ik zat daarna iets te ver en moest zoeken, maar gelukkig kwam het goed. Die 3e plaats? Ik doe mijn best. Een goeie uitslag rijden is altijd leuk.”

5e gisteren, 3e vandaag. Dries Van Gestel schuift op in de daguitslag. "Het was redelijk hectisch en ik werd goed vooraan gehouden."

Milan Menten: "Ik had geen kans bij die val"

Milan Menten was een van de slachtoffers bij de crash waarvan sprake. "Het is shit. Ik zat goed in het wiel van Kaden Groves."

"We gingen veel te rap die rotonde in en ik schoof weg. In Spanje zijn alle rotondes sowieso glad. Ik had geen kans."

"Of er schade is? Een beetje schaafwonden, maar niets ergs. Ik heb nu een paar dagen om te bezinnen in de bergen. Op naar de volgende.”