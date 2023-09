10e en laatste keer bergop finishen: kennen we na nieuwkomer La Cruz de Linares eindwinnaar?

clock 08:20

08 uur 20. Laatste keer bergop finishen. De 18e rit in de Vuelta is de laatste échte bergetappe. Het was al stevig klimmen deze week en daar komen vandaag nog 4.200 hoogtemeters bij met liefst 5 cols. Waaronder op het eind 2 keer de La Cruz de Linares, een nieuwigheid van eerste categorie in de Spaanse ronde. In de eerste 120 km van de etappe liggen nog een col van 2e, 1e en 3e categorie. Voor de 10e en laatste keer komen we bergop aan. De slotklim is de laatste zware klim in deze editie. Mogelijk kennen we na vandaag de eindwinnaar van de Vuelta.Vrijdag en zondag is het volledig vlak, zaterdag is er wel nog een verraderlijke muurtjesrit. .